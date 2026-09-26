Čim HŽ postane pouzdan, ja sam prvi koji će kupiti kartu

Vožnja automobila iz okolnih gradova do Zagreba stoji preko 300 eura mjesečno (kada se zbroje gorivo, gubici, servisi i amortizacija), dok zajednička mjesečna pokazna karta za vlak i ZET košta 53,09 eura. Prosječni vozač u Zagrebu izgubi oko sat vremena dnevno u koloni, što iznosi više od 220 sati (gotovo šest radnih tjedana) godišnje koje se u vlaku može korisno iskoristiti. Izgradnja metroa u Zagrebu bila bi preskupa i trajala bi desetljećima. Postojeća pruga najprometnija je u državi i nudi najjeftinije rješenje. Unutar Zagreba postoji oko 2,2 milijuna četvornih metara neiskorištenog zemljišta (poput Gredelja) uz željeznički koridor, što predstavlja prostor za oko 30.000 stanova i rješenje stambene krize umjesto širenja na periferiju. Jutarnji