Mozak traži godišnji, a na ekranu uvijek ista priča
Zašto se vraćamo filmovima i serijama koje smo gledali? Bijeg od stvarnosti u poznatom sadržaju
U svijetu prepunom stresa i prezasićenom novim sadržajima, povratak starim, dobro poznatim serijama i filmovima funkcionira kao savršeni mehanizam za utjehu i odmor. Predvidljivost radnje donosi prijeko potrebnu sigurnost i oslobađa nas napora donošenja odluka. Dok televizijska industrija kroz rebootove i nastavke iskorištava našu nostalgiju, mi biramo “comfort watching” kao obrambeni štit od nepredvidljive sadašnjosti – čak i ako ponekad sklizne u bezumno “truljenje mozga”. Kulturpunkt