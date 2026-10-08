Zašto se vraćamo filmovima i serijama koje smo gledali? Bijeg od stvarnosti u poznatom sadržaju - Monitor.hr
Prekjučer (08:00)

Mozak traži godišnji, a na ekranu uvijek ista priča

Zašto se vraćamo filmovima i serijama koje smo gledali? Bijeg od stvarnosti u poznatom sadržaju

U svijetu prepunom stresa i prezasićenom novim sadržajima, povratak starim, dobro poznatim serijama i filmovima funkcionira kao savršeni mehanizam za utjehu i odmor. Predvidljivost radnje donosi prijeko potrebnu sigurnost i oslobađa nas napora donošenja odluka. Dok televizijska industrija kroz rebootove i nastavke iskorištava našu nostalgiju, mi biramo “comfort watching” kao obrambeni štit od nepredvidljive sadašnjosti – čak i ako ponekad sklizne u bezumno “truljenje mozga”. Kulturpunkt


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Ovo je jedini film za koji je veliki francuski režiser Jean Renoir nominiran za Oscara. Snimio ga je u Americi, gdje je pobjegao pred nacistima – nije bio Židov nego ljevičar, sin slavnog slikara – a svjetonazor se jasno vidi. Film prati siromašnog poljoprivrednika, nadničara Sama, koji želi postati svoj gazda i biti slobodan čovjek, bez obzira na cijenu koju za to treba platiti. “Južnjak” zapravo pokazuje koliko je težak život poljoprivrednika, seljaka, kojemu jedan prolom oblaka, mraz, snijeg ili zaraza stoke može uništiti egzistenciju. Oscara je te godine Renoiru oteo jedan drugi genijalni egzilant, Billy Wilder, ali ne bi bila greška ni da ga je dobilo ovo sjajno djelo, oda ljudskoj spremnosti za slobodu i rizik. Boris Rašeta recenzira što je gledao prije koji tjedan za Novosti

04.09. (14:00)

Novinama protiv dosade

Priča o nastanku modernog tabloidnog novinarstva: Film o Murdochu otvorio Venecijanski festival

Danny Boyle, redatelj koji iza sebe ima filmove poput „Trainspottinga“ i „Slumdog Millionairea“, ovoga puta ulazi u redakciju i vraća se u vrijeme u kojem je započela jedna od najvećih transformacija modernog novinarstva. Kada je Rupert Murdoch 1969. preuzeo britanski The Sun, nije kupio medijski dragulj. Naprotiv, list se borio za publiku na tržištu kojim je dominirao Daily Mirror. Murdoch je zajedno s novim urednikom Larryjem Lambom odlučio napraviti nešto radikalno. Njihova formula bila je jednostavna koliko i revolucionarna – kraće priče, veći naslovi, više sporta, skandala, emocija i provokacije. I, najvažnije, manje onoga što urednici misle da bi publika trebala čitati, a više onoga što publika zapravo želi čitati. Rezultat nije promijenio samo The Sun, nego je ostavio dubok trag na britanskom novinarstvu i kulturi tabloida. tportal

03.08. (21:00)

Kad franšize odu na godišnji

Kolovoški repertoar: dinosauri, zombiji i Ridley Scott protiv svih

  • The Get Out (kina, 6.8.) – Russell Crowe kao albanski vlasnik noćnog kluba koji kartelu pere novac, dok mu pljačka i loše odluke ekipe oko njega pretvaraju plan bijega u kaos. Kritike podijeljene – komedija i kriminalistička napetost baš ne štimaju.
  • The Last House (Netflix, 7.8.) – Obitelj se jednog jutra probudi zarobljena u vlastitoj kući – bez izlaza, godinama. Netflixov spoj SF-a, horora i obiteljske drame redatelja Louisa Leterriera.
  • Kraj Hrastove ulice (kina, 13.8.) – Cijela predgrađska ulica biva prebačena u svijet dinosaura. Obiteljska SF pustolovina Davida Roberta Mitchella, uz produkciju J. J. Abramsa.
  • Mladi Washington (kina, 20.8.) Manje poznata mladost budućeg predsjednika, prije revolucije – ambicija, imanje i prvi vojni zadaci. Povijesna drama iz kršćanske produkcijske kuće Angel Studios.
  • I Want Your Sex (kina, 27.8.) – Gregg Araki se vraća pričom o mladiću, umjetnici i njihovoj dogovorenoj dominantno-submisivnoj vezi koja završava mrtvim tijelom u bazenu. Erotska komedija spojena s noirom.
  • The Dog Stars (kina, 27.8.) – Postapokaliptična drama Ridleyja Scotta: pilot i njegov pas prežive pandemiju u napuštenoj zračnoj luci, dok ga tajanstveni radijski signal vuče u rizik.
  • Kolonija (kina, Irska, 28.8.) – Novi zombi-horor redatelja Vlaka za Busan: zaraženi funkcioniraju kao kolektivna svijest koja uči iz svakog poraza preživjelih.
23.07. (01:50)

Tom Cruise snima nastavak kultnog filma ‘Days of Thunder’

22.07. (10:00)

Jer ti streaming servisi ne nude takvo platno

Što je zapravo IMAX i zašto je izmislio “novo kino”?

IMAX dvorane građene su namjenski – platna su znatno viša, blago zakrivljena i smještena bliže publici. Sjedala su postavljena pod strmijim kutom kako bi ekran ispunio kompletan periferni vid gledatelja i stvorio osjećaj dubine. Novi Nolanov spektakl “Odiseja” prvi je dugometražni igrani film u povijesti koji je od prve do zadnje sekunde u potpunosti snimljen na masivnoj 70 mm IMAX celuloidnoj traci. Iako digitalna era nudi brzu i jednostavnu distribuciju, filmska traka donosi nenadmašnu teksturu, dubinu i gigantski format slike (1,43:1). Kako na cijelom svijetu postoji samo 41 dvorana s analognom 15/70 tehnologijom – od kojih je za gledatelje iz Hrvatske najbliža kino Cinema City Flora u Pragu – odlazak u kino ponovno postaje ekskluzivan događaj te pravi hodočasnički pothvat za sve istinske ljubitelje sedme umjetnosti. Magnet

21.07. (14:00)

Oprez, spoilers ahead!

Razlike između Nolanove filmske “Odiseje” i Homerova izvornika

Bogovi su svedeni na Atenu kao Odisejevu viziju. Izbacivanjem Feačana (i Nausikaje), priča se prenosi kroz flashbackove kod Kalipso. U podzemlju nema Ahileja ni majke, a nasilni prizori vješanja ropkinja i mučenja kozara su ublaženi. Prikaz Trojanskog konja je dodan, kao i lik Sinona te koncept trgovačkih ratova kao stvarni povod Trojanskom ratu (dok je otmica Helene samo izgovor). Nema smicalica s Kiklopom, Kalipso koristi lotos umjesto strasti, a Kirka iz samilosti vraća ljude u izvorni oblik. Kraj vam nećemo spojlat. tportal, Guardian