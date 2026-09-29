A nekad je to bio samo stan
Zbirke Klovićevih dvora: Skriveno blago pred publikom
Galerija Klovićevi dvori, smještena u nekadašnjem isusovačkom samostanu iz 17. stoljeća, osim izložbama, skrbi o sedam vrijednih vlastitih zbirki s ukupno stotinama umjetnina iz 19. i 20. stoljeća. Iako su mnoga djela zbog nedostatka prostora skrivena u novouređenim podrumskim depoima, Galerija ih aktivno promovira novim stalnim postavom na drugom katu i nizom izložbi. Među sedam zbirki osobito se ističu Zbirka Oskara Hermana, Slavka Kopača te najnovija, iznimno vrijedna Zbirka Borisa i Jelve Kviz koja sadrži remek-djela poput Račićeva Autoportreta i Bukovčevih Pet ćutila. Vizkultura