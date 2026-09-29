Zbirke Klovićevih dvora: Skriveno blago pred publikom - Monitor.hr
Prekjučer (08:00)

A nekad je to bio samo stan

Zbirke Klovićevih dvora: Skriveno blago pred publikom

Galerija Klovićevi dvori, smještena u nekadašnjem isusovačkom samostanu iz 17. stoljeća, osim izložbama, skrbi o sedam vrijednih vlastitih zbirki s ukupno stotinama umjetnina iz 19. i 20. stoljeća. Iako su mnoga djela zbog nedostatka prostora skrivena u novouređenim podrumskim depoima, Galerija ih aktivno promovira novim stalnim postavom na drugom katu i nizom izložbi. Među sedam zbirki osobito se ističu Zbirka Oskara Hermana, Slavka Kopača te najnovija, iznimno vrijedna Zbirka Borisa i Jelve Kviz koja sadrži remek-djela poput Račićeva Autoportreta i Bukovčevih Pet ćutila. Vizkultura


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Boja u venama, kist u problemima

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Osmo bijenale slikarstva otvoreno je u Galeriji Klovićevi dvori, okupljajući stotinjak umjetnika svih generacija. Uz rekordnih 260 prijava, odabrano je 56 autora, uz pet pozvanih imena poput Zlatka Kesera i Zlatana Vehabovića. Budući da je Meštrovićev paviljon u obnovi, izložba seli na gostujuće lokacije, a ovogodišnji međunarodni partner je Graz s izložbom Beyond Boundaries. Bijenale nudi presjek od apstrakcije do figuracije, popratne studentske izložbe te dodjelu prestižnih nagrada. Nakon Zagreba (do 21. lipnja), postav putuje u Vukovar, Poreč i Zadar, nastavljajući misiju povezivanja domaće scene s europskim kontekstom. HRT

30.06.2024. (12:00)

Ne smijemo srditi grafitere

Povjesničar umjetnosti o išaranim Klovićevim dvorima: Možda je cijela povijest umjetnosti jedan cirkus ideologija i novčanih transakcija

Ispred Klovićevih dvora osvanuli su grafiti s porukama u podršku Palestini, i to u vrijeme izložbe umjetnina izraelske zaklade. S tportala su pitali povjesničare umjetnosti i umjetnike za komentar:

Uz svo poštovanje klasicima moderne umjetnosti i uz svo razumjevanje institucije kojoj je glavni cilj prezentacija umjetničkih djela javnosti, postoji nešto što se zove društvena odgovornost, na što se danas sve više zaboravlja u umjetnosti. Picasso nije želio ‘Guernicu’ izložiti u Španjolskoj dok su na vlasti bili Francovi fašisti.’

‘U ovom trenutku, kada država Izrael sprovodi monstruozan genocid nad palestinskim stanovništvom izložiti zbirku milijardera koji glasno podržava taj pokolj je u najmanju ruku neodgovorno i bezosjećajno. S druge strane, uvijek sam mislio kako autora treba odvojiti od djela. Degas je bio žestoki antisemit, a evo jedan žestoki cionist izlaže njegovu balerinu… – rekao je Feđa Gavrilović, povjesničar umjetnosti.

15.05.2024. (15:00)

Napokon nešto lijepo

Izložba “Od boemstva do vječnosti” donosi stotinjak umjetničkih djela velikih majstora

Danijela Ucović, kustosica galerije The Hub of Fine Arts rekla je da izložba donosi dašak Europe s početka 20. stoljeća i koncipirana je da bude edukativna, ali i lijepa. Djela iz naše kolekcije nalaze se u enciklopedijama i izlagana su u najvećim svjetskim muzejima, MoMA-i, Ermitažu, Albertini, Royal Academy of Arts London i sretni smo što jedan njezin dio možemo prikazati u Zagrebu, napomenula je. Fondacija okuplja predstavnike najvažnijih stilova tog razdoblja, odnosno modernizma, a temelji se na sjecištu različitosti perioda u kojemu su se miješali stilovi, što je predočeno i na izložbi, od apstrakcije i kubizma do fovizma i impresionizma. HRT

16.04.2018. (18:16)

Jedna hiljada izložaka s dignutim palčevima

Katarina Velika u Klovićevim dvorima: Izlošci vrijedni milijardu kuna

Gostovanja Ermitaža sama po sebi su prvorazredan događaj, a gostovanje izložbe na kojoj su izložene umjetnine vrijedne više od milijardu kuna u Hrvatskoj je doista rijetkost. Izloženo je 1.077 predmeta i svi se odnose na Katarinino razdoblje, ali izložbe s tako velikim brojem eksponata nisu česte. Postavljeno je štošta – od portreta do maketa, od kamenog posuđa do zbirke kineskog posuđa, od oružja do odjeće, od nakita do namještaja, piše Novi list o novoj izložbi u zagrebačkom Klovićevim dvorima o ruskoj carici Katarini Velikoj, s puno fotografija.

13.04.2018. (09:43)

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Zagreb: Otvorena velika izložba o Katarini Velikoj

Sinoć je otvorena velika izložba Katarina Velika, carica svih Rusa u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu s više od 1.000 umjetnina, od kojih su neke po prvi put izašle iz Rusije. Carica je bila strastvena kolekcionarka, utemeljila je jednu od najvećih zbirki svijeta, živjela je u raskoši i to se na izložbi vidi. Otvorena je do 29. srpnja, ulaznica je 60 kuna. Dnevnik.hr

07.02.2017. (22:51)

Reprezentacija

Klimt, Moser, Meštrović i Bukovac od četvrtka u Klovićevim dvorima

U Galeriji Klovićevi dvori u četvrtak se otvara izložba Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900. koja će prvi put istodobno predstaviti djela zagrebačkih i bečkih protagonista secesije na području slikarstva, skulpture, arhitekture i primijenjene umjetnosti. “Klovićevi dvori u trideset godina djelovanja prvi su put napravili jednu svjetsku izložbu”, ocijenio je ravnatelj galerije Antonio Picukarić izložbu na kojoj su djela Gustava Klimta, Kolomana Mosera i Karla Molla usporedno postavljena s djelima Vlahe Bukovca, Tomislava Krizmana i Ivana Meštrovića. Politika plus

25.01.2017. (20:02)

50 u 3

Na tri kata Klovićevih dvora Dimitrije Popović sažeo pedeset godina rada

Dimitrije Popović svoja djela pokušao je sažeti i pri ekskluzivnom obilasku izložbe koja se danas za javnost otvara u zagrebačkim Klovićevim dvorima, piše Večernji. Retrospektiva naziva “Misterij metamorfoza” prikazat će gotovo 340 eksponata na tri etaže galerije. Predstavit će tako Popovića kao slikara, kipara, grafičara, dizajnera, literatu i čitav niz njegovih djela koja su nastala u raznim segmentima njegovog rada. Ovo je dosad najcjelovitije predstavljanje Popovićevog stvaralaštva od 1966. do 2016. godine.