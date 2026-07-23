Ako je nekome trebala znanstvena potvrda, evo je

Znanstvenici su procijenili da na Zemlji ima oko 3,04 bilijuna stabala (oko 390 po čovjeku), kombinirajući satelitske snimke i terenska mjerenja. Najgušće su borealne šume na sjeveru, dok tropski predjeli drže najveći ukupni udio drveća. Međutim, od početka civilizacije izgubili smo čak 46% šumskog pokrivača, a godišnje i dalje gubimo 15 milijardi stabala. Iako je pošumljavanje popularno, stručnjaci upozoravaju da je očuvanje starih, zrelih šuma daleko učinkovitije za klimu i bioraznolikost nego sadnja mladih monokultura koje su osjetljive na bolesti i suše. Interesting Engineering