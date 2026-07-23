Ako je nekome trebala znanstvena potvrda, evo je
Zelenilom protiv gradskih vrućina: Kako drveće spašava živote i hladi asfalt
Tijekom ljetnih vrućina drveće pruža znatno kvalitetniji hlad od suncobrana jer omogućuje cirkulaciju zraka i hladi okolinu isparavanjem vode preko lišća. Povećanje gradskih zelenih površina za 30 % smanjilo bi smrtnost od vrućina u Europi za čak 40 %, dok u SAD-u drveće štedi 39 TWh energije godišnje. Veći biljni pokrov snižava temperaturu zraka za 2 do 8 °C. Zbog zdravstvenih i energetskih ušteda, svaki uloženi euro u sadnju vraća se trostruko, pa gradovi poput New Yorka masovno pošumljavaju ulice. Nenad Raos za Bug