Zelenilom protiv gradskih vrućina: Kako drveće spašava živote i hladi asfalt - Monitor.hr
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Ako je nekome trebala znanstvena potvrda, evo je

Zelenilom protiv gradskih vrućina: Kako drveće spašava živote i hladi asfalt

Tijekom ljetnih vrućina drveće pruža znatno kvalitetniji hlad od suncobrana jer omogućuje cirkulaciju zraka i hladi okolinu isparavanjem vode preko lišća. Povećanje gradskih zelenih površina za 30 % smanjilo bi smrtnost od vrućina u Europi za čak 40 %, dok u SAD-u drveće štedi 39 TWh energije godišnje. Veći biljni pokrov snižava temperaturu zraka za 2 do 8 °C. Zbog zdravstvenih i energetskih ušteda, svaki uloženi euro u sadnju vraća se trostruko, pa gradovi poput New Yorka masovno pošumljavaju ulice. Nenad Raos za Bug


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Kad odrasteš, želiš biti kao Peking – zasađen, a ne posječen

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