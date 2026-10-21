Tko to tamo leti?

Pritisak na tlak, duhoviti momak kojeg možda znate s Instagrama zadnje se vrijeme odmaknuo od šašavih kratkih videa i prebacio se na nešto ozbiljnije teme – obilazi povijesna mjesta vezana uz vojsku i prošlost totalitarnih režima, od SFRJ, nacističke Njemačke i drugih zanimljivosti koje ga već privlače. I sam kao bivše vojno lice iz sličnog je povoda posjetio Željavu, vojni aerodrom i jedno od najvećih i najskupljih vojnih postrojenja u bivšoj Jugoslaviji, građenu 50-ih i 60-ih s ciljem osiguranja zračne obrane države i preživljavanja nuklearnog napada (ipak je bio Hladni rat). No, danas je kompleks napušten nakon što su ga onesposobili 1992. godine te privlači putnike namjernike i ostale znatiželjnike. Donosi pregršt zanimljviih informacija. Checkirajte video, kao i njegov kanal.