Tko to tamo leti?
Željava: Nekadašnji vojni gigant danas spomenik u ruševinama i minskom polju
Ispod planine Plješevice, na granici BiH i Hrvatske, nalazi se nekadašnji podzemni vojni aerodrom Željava (Objekt 505). Jugoslavija ga je gradila dva desetljeća i u njega uložila oko šest milijardi dolara. Kompleks je sadržavao 3,5 kilometara tunela, četiri teška ulaza i pet pista te je ugošćavao eskadrile zrakoplova MiG-21 uz radarski sustav na vrhu planine. Kompleks je uništen eksplozivom pri povlačenju vojske 1992. godine. Danas je ruševina i opasno minsko područje koje privlači posjetitelje, dok ideje o obnovi pista i dalje čekaju financijska sredstva. N1
- Ekipa Ispod radara obišla je podzemni kompleks s hrvatskim vojnim pilotima koji su ondje proveli velik dio karijere i prisjetili se vremena kada je u njegovim galerijama bilo smješteno na desetke borbenih zrakoplova. HRT