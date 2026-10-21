Željava: Nekadašnji vojni gigant danas spomenik u ruševinama i minskom polju - Monitor.hr
Prekjučer (10:00)

Tko to tamo leti?

Željava: Nekadašnji vojni gigant danas spomenik u ruševinama i minskom polju

Ispod planine Plješevice, na granici BiH i Hrvatske, nalazi se nekadašnji podzemni vojni aerodrom Željava (Objekt 505). Jugoslavija ga je gradila dva desetljeća i u njega uložila oko šest milijardi dolara. Kompleks je sadržavao 3,5 kilometara tunela, četiri teška ulaza i pet pista te je ugošćavao eskadrile zrakoplova MiG-21 uz radarski sustav na vrhu planine. Kompleks je uništen eksplozivom pri povlačenju vojske 1992. godine. Danas je ruševina i opasno minsko područje koje privlači posjetitelje, dok ideje o obnovi pista i dalje čekaju financijska sredstva. N1

  • Ekipa Ispod radara obišla je podzemni kompleks s hrvatskim vojnim pilotima koji su ondje proveli velik dio karijere i prisjetili se vremena kada je u njegovim galerijama bilo smješteno na desetke borbenih zrakoplova. HRT

Slične vijesti

01.04. (13:00)

Kako potrošiti 50 eura na internet brže nego što Mig poleti

Željava: Šetnja kroz nuklearni bunker gdje je jedina prava opasnost – bosanski roaming

Pritisak na tlak, duhoviti momak kojeg možda znate s Instagrama zadnje se vrijeme odmaknuo od šašavih kratkih videa i prebacio se na nešto ozbiljnije teme – obilazi povijesna mjesta vezana uz vojsku i prošlost totalitarnih režima, od SFRJ, nacističke Njemačke i drugih zanimljivosti koje ga već privlače. I sam kao bivše vojno lice iz sličnog je povoda posjetio Željavu, vojni aerodrom i jedno od najvećih i najskupljih vojnih postrojenja u bivšoj Jugoslaviji, građenu 50-ih i 60-ih s ciljem osiguranja zračne obrane države i preživljavanja nuklearnog napada (ipak je bio Hladni rat). No, danas je kompleks napušten nakon što su ga onesposobili 1992. godine te privlači putnike namjernike i ostale znatiželjnike. Donosi pregršt zanimljviih informacija. Checkirajte video, kao i njegov kanal.

24.02. (00:00)

Niš' od Top Guna u Lici

Željava: Od Titovog megaprojekta do jabuke razdora

Najava izgradnje migrantskog centra na prostoru bivšeg vojnog aerodroma Željava izazvala je prosvjede mještana i načelnika općine Plitvička Jezera. Dok lokalna zajednica tamo vidi turistički potencijal i stotine radnih mjesta, država lokaciju bira zbog strateške pozicije na migrantskoj ruti. Iako postoje ideje o reaktivaciji kompleksa u vojne svrhe (NATO), stručnjak Marinko Ogorec to odlučno odbacuje. Željava je temeljito razorena 1992., prilagođena zastarjelim avionima i danas je vojno neperspektivna. Zaključak: Željava ostaje isključivo meta avanturista, dok se oko njezine budućnosti lome koplja između humanitarne krize i turizma. tportal

06.10.2015. (23:51)

Projekt obnove golemog podzemnog aerodroma Jugoslavenske narodne armije na granici RH i BiH