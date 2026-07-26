I spomenik i hladovina u jednom!

Plaža u Lokvi Rogoznici pokraj Omiša prepoznatljiva je po šest golemih betonskih stupova u moru koji na prvi pogled nalikuju neobičnoj gradnji. Zapravo je riječ o “Žicovoj rivi” – industrijskoj baštini s kraja 19. stoljeća gdje se vadila tupina za proizvodnju prvog betona na ovom području. Lokalno stanovništvo želi zaštititi stupove kao spomenike kulture. Ova neobična kulisa, za koju kruži i legenda da je bio pokušaj gradnje mosta do Brača, postala je omiljeno kupalište i popularna lokacija za snimanje glazbenih spotova i filmova. Jutarnji… priča dolazi nedugo nakon objave ideje “spomenika betonizaciji” Željka Badurine… (Jutarnji)