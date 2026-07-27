Što nas ne ubije, produži nam prosjek
Životni vijek u EU i Hrvatskoj: Priroda, mediteranska prehrana i međimurski inat
Prema podacima Eurostata, prosječni očekivani životni vijek u EU iznosi 81,5 godina. Najduže se živi u Madridu (85,7), a najkraće u bugarskim regijama (od 73,9). U Hrvatskoj je prosjek 79 godina. Prednjači Dubrovačko-neretvanska županija (80,8), a slijede Istra (80,6) i iznenađujuće Međimurje (80,4). Općenito, najduže se živi uz obalu, dok je na dnu ljestvice Virovitičko-podravska županija sa 76,1 godinom. Danica