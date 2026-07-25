Welcome to burek and ćevapi

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Zmajevi zapalili mreže i turizam: Ogroman skok interesa za BiH nakon SP-a
Nogometni uspjeh Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, gdje je stigla do osmine finala, izazvao je pravi turistički bum. Istraživanje Iglu Cruise-a pokazuje da su Google pretrage za posjet BiH u srpnju 2026. skočile za nevjerojatnih 5800 % u odnosu na prošlu godinu. Stručnjaci ističu kako zemlja privlači putnike bogatom poviješću, prirodnim ljepotama poput Mostara, Kravica i Nacionalnog parka Una te pristupačnim cijenama. BiH tako izlazi iz sjene susjedne Hrvatske i postaje jedna od najpoželjnijih novih europskih destinacija. Index