Zmajevi zapalili mreže i turizam: Ogroman skok interesa za BiH nakon SP-a - Monitor.hr
Danas (23:00)

Welcome to burek and ćevapi

Zmajevi zapalili mreže i turizam: Ogroman skok interesa za BiH nakon SP-a

Nogometni uspjeh Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, gdje je stigla do osmine finala, izazvao je pravi turistički bum. Istraživanje Iglu Cruise-a pokazuje da su Google pretrage za posjet BiH u srpnju 2026. skočile za nevjerojatnih 5800 % u odnosu na prošlu godinu. Stručnjaci ističu kako zemlja privlači putnike bogatom poviješću, prirodnim ljepotama poput Mostara, Kravica i Nacionalnog parka Una te pristupačnim cijenama. BiH tako izlazi iz sjene susjedne Hrvatske i postaje jedna od najpoželjnijih novih europskih destinacija. Index


Slične vijesti

14.04.2025. (19:00)

Tko pije, taj plaća, ne? Makar i ne popije.

Drama u BiH, prijeti kolaps zračnog prometa zbog duga Republike Srpske

Sigurnost zračnog prometa u Bosni i Hercegovini ozbiljno je ugrožena, a četiri postojeće zračne luke u toj zemlji uskoro bi mogle biti zatvorene zbog duga koji su napravile vlasti Republike Srpske i koji odbijaju platiti očekujući da to umjesto njih učini BiH kao država. “To možete okačiti mačku o rep” kaže premijer BiH Nermin Nikšić i da ne misli plaćati dugove RS-a. Dug od 110 milijuna konvertibilnih maraka (oko 56 milijuna eura) nastao je tako što je vlada RS izgubila arbitražni spor koji je pokrenula slovenska tvrtka “Viadukt” tražeći odštetu zbog raskinutog ugovora o dodjeli koncesije za gradnju hidroelektrana na rijeci Vrbas u BiH. Odgovornost za taj dug izravno snosi sadašnji čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik, koji je kada je bio premijer RS jednostrano derogirao ugovor o koncesiji. “Viadukt” je sklopio taj ugovor još 2004. godine. Jutarnji

01.04.2025. (12:00)

Čak su i granicu definirale ovce

Nova epizoda Knjazove emisije posvećena janjetini… povezana je s porijeklom imena naše Dalmacije

Smatra se da delma ili dalma na ilirskom jeziku znači ovca. Dalmacija bi bila u prijevodu područje ovčara ili ovčarska pokrajina. Rimljani su u biti njih nazvali ovčarima – Delmatima. Htjeli su istaknuti ono najvažnije, a to je da su ih oni i uzgajali, i glavni element prehrane su im bile ovce, odnosno janjad. Čak je današnja granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine povučena po liniji stočarenja. Tamo dokle su stizali dalmatinski ovčari, to je danas Hrvatska, a tamo dokle su stizali livanjski ili duvanjski ovčari, tamo je bosansko-hercegovački dio. HRT

07.03.2025. (09:00)

ZBrčko

Distrikt Brčko: I Daytonski sporazum nalaže mogućnost izmjene arbitražne odluke

Arbitražni tribunal za Brčko je 1999. godine donio odluku da Brčko bude distrikt pod „ekskluzivnim suverenitetom Bosne i Hercegovine (BiH)”, s vlastitim organima vlasti. Nakon što je Republika Srpska osporila ingerencije državnih institucija, uključujući Sud i Tužiteljstvo BiH te Državnu agenciju za istrage i zaštitu SIPA, ponovno se otvara pitanje što će biti s Brčkom. Predsjednik RS-a Milorad Dodik ne odustaje od teze da je Brčko vlasništvo tog entiteta, iako Brčko nikada nije pripadalo isključivo jednom entitetu ili jednom narodu. No, ako bi se to dogodilo i Brčko pripao RS,  onda bi bila nagrađena zločinačka ideologija koju je VRS provodila i u Brčkom, kaže vojno-politički analitičar za DW.

03.05.2024. (10:00)

Tisuće djece rođene nakon silovanja tijekom rata u BiH konačno dobile svoja prava

Djeca rođena uslijed ratnog zločina silovanja u Bosni i Hercegovini dobila su status civilne žrtve rata gotovo 30 godina nakon okončanja nasilja u toj zemlji, priopćilo je jučer Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH. BiH nema službene podatke o tome koliko je djece rođeno nakon silovanja. Procjene udruženja “Zaboravljena djeca rata” govore da ih je između 3000 i 5000. Izmjenama Zakona o civilnim žrtvama rata Federacije BiH djeca rođena nakon silovanja u ratu prvi su put dobila status civilne žrtve rata. Tim izmjenama žrtvama rata daje se prednost u korištenju zdravstvenih usluga i povoljnijih uvjeta školovanja do 35. godine te se nalaže prioritetno zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje. Index

23.04.2024. (10:00)

Hoće se, može se

U susjednoj BiH legalizirali isplatu plaće na ruke

Najviši dužnosnici Republike Srpske (RS) Milorad Dodik, Radovan Višković i Nenad Stevandić mogli bi ubuduće primati plaću u gotovini umjesto na bankovni račun i tako zaobići američke sankcije, budući da su im banke zatvorile račune. Omogućeno je to izmjenama i dopunama Zakona o radu koje je Narodna skupština RS usvojila krajem prošlog tjedna. Predsjednik ovog bh entiteta Milorad Dodik, premijer Radovan Višković i predsjednik Skupštine Nenad Stevandić pod sankcijama su Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a. Prema izmjenama Zakona, poslodavac isplaćuje plaću i druga osobna primanja radniku u novcu ako ih ne može primiti preko tekućeg računa, ako blokada “nije temeljena na pravomoćnoj sudskoj, upravnoj ili drugoj odluci nadležnog tijela”. Poslovni Ovaj potez ne bi trebao biti štetan za ekonomiju BiH, ali šalje zabrinjavajuću poruku investitorima. Forbes

21.08.2023. (10:00)

Bolje penzija nego slučajan pad kroz prozor

Starešina: Prilično je izvjesno da se političkoj karijeri Milorada Dodika bliži kraj

U posljednjih ga dvadesetak godina poznajemo kao glavni problem zapadnih skrbnika BiH zbog svoje dosljedno secesionističke politike, koja je dakako ostala u okvirima velikosrpskog projekta. A tek je u posljednjih pet-šest godina u zapadnoj političkoj analitici prepoznat kao glavna uzdanica Vladimira Putina i ‘ruskog svijeta‘ na Balkanu. Zašto je Milorad Dodik, aktualni predsjednik Republike Srpske, isprovocirao tu optužnicu, svojim ukazom da više neće u Republici Srpskoj službeno objavljivati odluke visokog predstavnika u BiH, niti ih provoditi? Milorad Dodik bio je previše uvezan s Vladimirom Putinom da bi mogao tek tako promijeniti stranu. Opasno je to. Ljudi skaču kroz zatvorene prozore. Njegov odlazak zapravo odgovara svima. I Zapadu, i BiH, i Srbiji, pa čak i Putinu. Pa i njemu samom. Oslobađa ga obveza prema Moskvi. I čuva glavu. Višnja Starešina za Lider.

04.07.2023. (12:00)

Susedi, najte se svaditi

Kako urazumiti Dodika i izbjeći eskalaciju u BiH

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt (CSU), koji raspolaže dalekosežnim ovlastima zaprijetio je bosanskim dužnosnicima koji ne budu poštivali njegove uredbe kaznom koja može iznositi i do pet godina zatvora. On je u subotu donio dekret, koji je odmah postao zakon. Milorad Dodik već je jasno dao do znanja da će ignorirati Schmidtov dekret i da namjerava dodatno zaoštriti konflikt. Prošlog je vikenda tvrdio da međunarodna zajednica tim mjerama pokušava oslabiti Srbe u Bosni i uništiti njihov identitet, koristivši se lažima o protjerivanju 157 tisuća Srba iz Sarajeva 1992. godine, što je povijesna laž. Neslužbeno, očekuju se novi Schmidtovi dekreti koji bi se odnosili na ratne zločince. DW

27.04.2023. (15:00)

Geto

BiH kao „zona za protjerivanje“ Europske unije

U izbjegličkom kampu Lipa kod Bihaća nastaje jedna vrsta pritvora za izgon kojeg financira Europska unija. Nevladin sektor strahuje da bi to mogao postati pravi pritvor na vanjskoj granici EU-a. Nevladine organizacije slute već duže da bi izvan EU-a mogli nastati pritvori za izgon kako bi se izbjeglice i migrante moglo prisilno vraćati prije nego što zatraže azil u Europskoj uniji. Na to upućuje i posjet mađarskog EU-povjerenika za proširenje Olivéra Várhelyija Bosni i Hercegovini proteklog studenog. Várhelyi je tada najavio probni projekt u Lipi i govorio o tome da se „lažni tražitelji azila moraju toliko dugo zadržati dok ih se ne vrati u njihove zemlje podrijetla”. DW

18.04.2023. (14:11)

Duvno, mjesto kraljeva i vikinga – u općini s najviše stoke, junica najtraženija