Welcome to burek and ćevapi

Sigurnost zračnog prometa u Bosni i Hercegovini ozbiljno je ugrožena, a četiri postojeće zračne luke u toj zemlji uskoro bi mogle biti zatvorene zbog duga koji su napravile vlasti Republike Srpske i koji odbijaju platiti očekujući da to umjesto njih učini BiH kao država. “To možete okačiti mačku o rep” kaže premijer BiH Nermin Nikšić i da ne misli plaćati dugove RS-a. Dug od 110 milijuna konvertibilnih maraka (oko 56 milijuna eura) nastao je tako što je vlada RS izgubila arbitražni spor koji je pokrenula slovenska tvrtka “Viadukt” tražeći odštetu zbog raskinutog ugovora o dodjeli koncesije za gradnju hidroelektrana na rijeci Vrbas u BiH. Odgovornost za taj dug izravno snosi sadašnji čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik, koji je kada je bio premijer RS jednostrano derogirao ugovor o koncesiji. “Viadukt” je sklopio taj ugovor još 2004. godine. Jutarnji