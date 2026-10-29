Vrijeme je da klimi izmjerimo temperaturu
Znanstvenici: Klimatske promjene treba proglasiti globalnom zdravstvenom krizom
Zdravstveni rizici ubrzano rastu otkako je 2016. stupio na snagu Pariški sporazum, a u 2023. godini ekstremne vrućine povezane su s rekordnih 710.000 smrtnih slučajeva. Rastu i rizici od suša, požara te zaraznih bolesti poput denga-groznice. Službeno proglašenje krize omogućilo bi prelazak s dobrovoljnih obećanja na obvezujuće mjere, bolji zdravstveni nadzor i bržu mobilizaciju sredstava. Autori usto traže zabranu novih nalazišta fosilnih goriva, ukidanje ugljena do 2035. i prelazak na pretežno biljnu prehranu. O novom izvješću Lancet Countdowna prenosi Index