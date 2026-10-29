Znanstvenici: Klimatske promjene treba proglasiti globalnom zdravstvenom krizom - Monitor.hr
Četvrtak (20:00)

Vrijeme je da klimi izmjerimo temperaturu

Znanstvenici: Klimatske promjene treba proglasiti globalnom zdravstvenom krizom

Zdravstveni rizici ubrzano rastu otkako je 2016. stupio na snagu Pariški sporazum, a u 2023. godini ekstremne vrućine povezane su s rekordnih 710.000 smrtnih slučajeva. Rastu i rizici od suša, požara te zaraznih bolesti poput denga-groznice. Službeno proglašenje krize omogućilo bi prelazak s dobrovoljnih obećanja na obvezujuće mjere, bolji zdravstveni nadzor i bržu mobilizaciju sredstava. Autori usto traže zabranu novih nalazišta fosilnih goriva, ukidanje ugljena do 2035. i prelazak na pretežno biljnu prehranu. O novom izvješću Lancet Countdowna prenosi Index


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27.08. (09:00)

Priroda ne prima isprike

Stvarnost nadmašuje katastrofične scenarije: Klimatski ekstremi postaju nova stvarnost

Ekstremne vremenske katastrofe sve su češće i razornije, no svijet i dalje uglavnom ignorira upozorenja. Eksperimenti Eunice Newton Foote još iz 1850-ih dokazali su da ugljični dioksid zadržava toplinu, a danas nakupljeni staklenički plinovi uzrokuju dugotrajno zagrijavanje Zemlje. Znanstvenici naglašavaju da rizik raste sa svakom desetinkom stupnja te da postizanje “neto nule” emisija neće odmah zaustaviti posljedice. Mnoge su zemlje i dalje nespremne, dok se prijelomne točke – poput uništenja koraljnih grebena i ugroženosti Amazone – već dogadjaju. Pitanje više nije hoće li nas pogoditi još veća klimatska katastrofa, već kada. Index

23.08. (19:00)

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Premda mediji višu stopu smrtnosti žena tijekom toplinskih valova često pripisuju hormonalnim i biološkim razlikama, znanstvenici naglašavaju da su ključni razlozi društveni i demografski. Žene u prosjeku žive dulje i čine većinu najstarije populacije, a ujedno su podložnije kardiovaskularnim rizicima u postmenopauzi. Osim toga, žene su izložene dugotrajnijem toplinskom stresu zbog težih uvjeta rada, društvenih očekivanja te dodatnog neplaćenog rada u kućanstvu nakon radnog vremena. Stoga stručnjaci zaključuju da ranjivost na vrućinu nije samo biološko, već u prvom redu društveno pitanje. DW

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Jeftinija energija ispred egzotičnog jelovnika

Tehnologija i vode, a ne avokado: Kako spasiti hrvatsku poljoprivredu od suša

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