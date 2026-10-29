Vrijeme je da klimi izmjerimo temperaturu

Nova studija potvrđuje da se područje u Sjevernom Atlantiku, poznato kao “hladna mrlja”, ne hladi samo na površini već i u dubini, što dokazuje da je uzrok slabljenje Atlantske meridionalne preokretne struje (AMOC). Otapanje leda unosi slatku vodu, narušava salinitet i usporava ovaj ključni sustav za prijenos topline. Znanstvenici upozoravaju da bi točka preokreta i kolaps AMOC-a mogli nastupiti već u ovom stoljeću, s katastrofalnim posljedicama poput ekstremno hladnih zima u Europi, porasta razine mora u SAD-u i suša u Africi. Unatoč novim dokazima, dio stručnjaka poziva na oprez zbog ograničenih povijesnih podataka. Index