Podmorski švedski stol

Znanstvenici su postavljenjem kamera na leđa deset kitopsina na grebenu Ningaloo u Australiji prvi put zabilježili dosad nepoznate prehrambene navike ovih najvećih riba na svijetu. Snimke otkrivaju da se kitopsine pod vodom hrane znatno češće nego na površini te da koriste čak 12 različitih tehnika prikupljanja hrane, od kojih šest nikada prije nije viđeno. Sposobnost prilagodbe i raznovrsne metode filtriranja mikroplanktona i krila objašnjavaju kako ove grdosije od 18 metara uspijevaju preživjeti u nutrijentima siromašnim tropskim morima. Live Science, Index, PetaPixel