Vrijeme adventa je vrijeme topline i druženja, mnogima najljepše doba godine. Kako vam ne bi promakao ni trenutak, pobrinuo se Optički studio Monokl blagdanskom promocijom u kojoj vas očekuje od 25 do 50 posto popusta na kompletan asortiman dioptrijskih okvira i sunčanih naočala. Ulovite modele sunčanih naočala najpoznatijih svjetskih brandova o kojima razmišljate cijele godine uz popuste od 25 do 50% u poslovnicama u Maksimirskoj 115 i Frankopanskoj 2, dok 25 posto popusta na dioptrijske okvire možete ostvariti u svih osam poslovnica Optičkog studija Monokl.

Web izlog:

U poslovnicama u Maksimirskoj 115, Frankopanskoj 2 i Ilici 248 očekuje vas 50 posto popusta na Dior, Fendi, Gucci, Jimmy Choo, Marc Jacobs, Swarovski i mnoge druge brandove dioptrijskih okvira. Ponuda vrijedi do isteka zaliha uz kupovinu naočalnih leća. Više informacija o promociji potražite na www.monokl.hr.