10 filmova koji ostvarili najveću zaradu ovaj vikend u američkim kinima:

1 Shazam! $25,140,000

2 Little $15,499,000 (premijera)

3 Hellboy (2019) $12,015,000 (premijera)

4 Pet Sematary (2019) $10,000,000

5 Dumbo (2019) $9,186,000

6 Captain Marvel $8,626,000

7 Us $6,946,000

8 After (2019) $6,200,000 (premijera)

9 Missing Link $5,841,434 (premijera)

10 The Best of Enemies $2,000,000

Brdo podataka Box Office Mojo