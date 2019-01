Brazil ima ideju: Smanjiti broj ubojstava tako da svi mogu doći do oružja

Godine 2017. u Brazilu je počinjeno 64.000 ubojstava, najviše na svijetu, 70 posto od toga oružjem koje je dostupno kriminalcima na crnom tržištu, ali obični građani su vrlo teško mogli doći do oružja. “Svaki huligan ima oružje, samo dobri ljudi ga nemaju” – kaže novi predsjednik Jair Bolsonaro koji planira uvesti zakonske promjene u dozvolama za oružje: dob za dozvolu se smanjuje sa 25 na 21 godinu, dozvole će biti trajne bez potrebe za obnavljanjem, građani će moći nositi oružje u javnom prostoru.

New president Jair Bolsonaro campaigned on revising the gun law. "All the hoodlums already have guns, it’s only the good guys who don’t!" https://t.co/XzHUsFoSUY

— The Wall Street Journal (@WSJ) January 1, 2019