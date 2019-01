Čimić: Nevjerojatno je kako su se provladini mediji trudili spasiti posao s avionima i ministra Krstičevića

I. Ćimić je za Index napravio analizu izvještavanja medija za vrijeme vrijeme cijelog, sada propalog posla sa izraelskim avionima, što s jedne strane pisali provladini mediji, prije svega Večernji, a s druge oni koji su od početka bili kritični i upozoravali. “Otkrilo se i da je pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pukovnik Željko Ninić ostvario prvi let u dvosjedu izraelskog višenamjenskog borbenog aviona F-16 Barak i to onog koji je nakon nesreće sedam godina bio na popravcima. Upravo je taj zrakoplov trebao stići u Hrvatsku, no ta se vijest teško ili nikako probijala do provladinih medija…”