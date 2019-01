“Idejni začetnik je scenarist Zoran Lazić koji je došao do zaključka da ljudi na ovim prostorima nikada neće raskrstiti s Drugim svjetskim ratom, a u kino vole otići pogledati komedije, pa da ne bi bilo loše spojiti to dvoje. Pozvao me da režiram i tako je nastala suradnja”, rekao je redatelj Ivan-Goran Vitez prilikom svog današnjeg gostovanja u Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića, a povodom svog najnovijeg filma, komedije Narodni heroj Ljiljan Vidić, koja u kina stiže na Staru godinu. “Radio sam na Ti mene nosiš i to mi je bilo najgore i najšokantnije radno iskustvo dosad. Dobio sam bubrežni kamenac”, prokomentirao je još. T-Portal