Google Maps upozorava na ograničenje brzine i policijske radare

Google je iz svoje usluge Google Maps uklonio opciju Maker koja je omogućavala korisnicima da predlažu uređivanje i promjene u bazi podataka ovih karata, što je davalo mogućnost ljudima da osvježavaju karte svoje zajednice kako se mijenjala infrastruktura. Količina sugeriranih promjena bila je tolika da je njihovo moderiranje bilo ogroman posao, a i piše New Scientist da su svaki mjesec na Google Maps dodavani deseci tisuća lažnih kontakata, koji su vodili na prevarantske poslove. Prevara funkcionira tako da prevarant postavi npr. bravara na neku lokaciju na Google Maps, iako ondje nema nikakve radnje, potencijalna mušterija nazove navedeni telefon, proslijedi ga se na pozivni centar koji angažira neovlaštene podizvođača da obave posao. Često i cijena bude viša od one navedene. Iz nekog razloga prevare se najčešće odnose na bravare, vodoinstalatere i električare. The Sun