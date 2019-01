Hrvatska šesta na svijetu po Booking.com-ovim nagradama

Nerijetko u posjeti razvikanim destinacijama ostanemo razočarani zbog prevelikih očekivanja, no svijet je prepun predivnih mjesta za koje nitko ne zna. Od netaknutih plaža Bangladeša, nepoznatih ulica Sofije u Bugarskoj, prošlogodišnje europske prijestolnice kulture Rige u Latviji, do neistraženih odredišta u Italiji i Engleskoj pa do Filipina, Zambije i Zimbabvea, Pun kufer dijeli preporuke.