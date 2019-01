Otvori se Google, na kojem je potrebno biti ulogiran, klikne se na Settings (desno dolje na desktopu) iliti Postavke, i onda Your data in Search kako bi se otvorilo podstranicu s aktivnostima traženja (My Activity). Tu smo. Ondje se može izbrisati povijest traženja unazad jednog sata ili svu povijest pretraga na Googleu, od 2005. godine.