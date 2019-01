Liječnici: Pernar lupeta opasne gluposti

Zastupnik Živog zida na Facebooku podijelio savjet da se gripu liječi žlicama vitamina C. Na ovo je reagirao dr. Vladimir Draženović, voditelj Nacionalnog centra za gripu: “To je vrlo opasno za djecu i odrasle koji su oboljeli od gripe, to nije zafrkancija. Nijedan zdravstveni sustav na kugli zemaljskoj gripu ne liječi vitaminom C. Takva nekritična upotreba vitamina C može dovesti do akutnog trovanja. Akutno trovanje vitaminom C ima simptome vrlo slične gripi, ali može dovesti i do drugih problema poput bubrežnih kamenaca i poremećene apsorpcije željeza koje se može kumulirati u jetri, nadbubrežnoj žlijezdi”. Večernji…