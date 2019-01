Matpakke – norveška umjetnost pakiranog ručka

Oko podneva svaki će Norvežanin – bio on doktor, građevinac ili student – rastvoriti zamotani papir i unutra pronaći sendvič s mesom, ribom ili sirom, a, ako je napravljen kako treba, bit će suh, bez okusa i bež boje. “U Norveškoj se ne trebate veseliti ručku”, kaže Ronald Sagatun koji ima YouTube kanal o norveškoj kulturi. “Strogo je to. Jednostavno ga je napraviti, lako ga je nositi, lako jesti, ali trebao bi biti razočaranje”, objašnjava on, a BBC piše da je matpakke nacionalna institucija, podcijenjeni izvor kulturnog ponosa. Ručak u vrijednosti od otprilike 3 kune u jednoj od najbogatijih država svijeta zaista puno govori…