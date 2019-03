Memoari Michelle Obame prodani u 10 milijuna primjeraka

Autobiografija Becoming bivše američke prve dame s 10 milijuna prodanih primjeraka na putu je da postane najuspješniji memoari u modernoj izdavačkoj povijesti (košta 17 dolara, s popustom, znači da je izdavač dosad od te knjige imao minimum 170 milijuna dolara prihoda). Knjiga je objavljena u studenom na 31 jeziku, nakon što je Penguin Random House pobijedio u natjecanju više izdavačkih kuća za prava na autobiografije Baracka i Michelle Obame, što su platili 65 milijuna dolara. Gđa Obama promovira svoje memoare na vrlo uspješnoj svjetskoj turneji za koje se ulaznice prodaju tkđ. rekordno brzo, a za dva tjedna doći će u arenu O2 u Londonu, dvoranu s 20.000 sjedala u kojoj se inače održavaju pop koncerti, a ne predstavljanje knjiga (ulaznice za to koštaju od 100 do 800 funta). Guardian…