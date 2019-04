Mick Jagger napušta bolnicu za par dana, operacija uspješna, osjeća se bolje

Mick Jagger će se nakon operacije srca još nekoliko dana oporavljati u bolnici, nakon čega odlazi na kućnu njegu. Frontmen Rolling Stonesa objavio je fanovima na Twitteru da se nakon zahvata osjeća puno bolje. Turneja Rolling Stonesa po SAD-u i Kanadi trebala je trajati od 20. travnja do 29. lipnja, ali je pomaknuta za srpanj. 24 sata

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job.

— Mick Jagger (@MickJagger) April 5, 2019