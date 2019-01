Most se puritanskim zahtjevom o alkoholu i cigaretama konačno i javno vratio na izvorne temelje

Gotovo da bi se matematički precizno moglo izračunati koliko je bilo potrebno od pojave prvih huškačkih tekstova na raznim portalima, do prvih dobacivanja na ulici, zatim do opstrukcija javnih tribina na kojima su govorili oni koje desnica ne može podnijeti, potom do javnog spaljivanja Novosti i na koncu do izravnog fizičkog nasilja – piše Dragan Markovina za Telegram.