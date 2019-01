Nakon Trumpa Amerikancima se obratili demokrati

Najprije Trumpovo obraćanje naciji u vezi zida prema Meksiku i blokadi vlade

Dio razgovora Trumpa sa Nancy Pelosi, predsjednicom zastupničkog doma, i Chuckom Schumerom, vođom demokratske manjine u Senatu, je bio otvoren za novinare. Može se zamisliti kako je to izgledalo bez novinara.

Trump je otišao sa sastanka i izvjestio svijet da nema dogovora, da je to bio gubitak vremena, bye-bye, bla-bla

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2019