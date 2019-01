Ne postoji gripa, zlato moje

Sramota, vi penzioneri, uništili ste zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli. Vježbaj, pizda ti materina! Zdrav duh u zdravom tijelu! Digni se ujutro, umij se sa hladnom vodom muški, skidaj se gol. Bacili su najlukavije što postoji, znaju oni gdje idu. Gdje se leži 10-15 dana uz topli čaj, e tu će oni ići! Kod mene nemaju što tražiti. Svaki dan van, tako trebaju svi. A ne – propalo zdravstvo. Propada jer ima više nas starih nego mladih. I nemaju s kim pričati, nego samo “bole me koljena”. Pa vježbaj koljena!