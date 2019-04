Nevjerojatna Glenda Jackson u 82. godini igra kralja Leara na Broadwayu

U odličnom članku u New York Timesu tim povodom, Glenda Jackson kaže: Shakespeare je najsuvremeniji pisac. Sve što on radi je – pita tri pitanja: Tko smo mi? Zašto smo? Što smo mi? I nitko nikada nije došao do potpunog odgovora na bilo koje od tih pitanja. “Kralj Lear” je u potpunosti o ljudima – njihovim interakcijama i njihovom neuspjehu da međusobno komuniciraju, da se razumiju. Što svi znamo. Pretpostavljamo da poznajemo ljude zato što ih poznajemo dugo vremena. Naravno da ih zapravo nikad ne upoznamo.