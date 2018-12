Nobilo: Da smo u nekoj drugoj zemlji, predsjednica bi dala ostavku ili bi bio pokrenut njen opoziv

Anto Nobilo o slučaju Dragičević, ali i Radeljić za kojeg smatra da je govorio istinu, iako ističe da on nije poznat po istinoljubivosti: “Svi su se fokusirali da Grabar Kitarović nije dala otkaz preko SOA-e, to je moguće… Međutim, to mi nije toliko sporno, svi su to demantirali, treba pogledati bit. ‘Što je rekao Radeljić, da mu je čovjek iz SOA-e rekao da će spriječiti negativno djelovanje prema predsjednici. Ona ulazi u izbornu kampanju. U izbornoj kampanji je ona građanka, ja to čitam da se radilo o neformalnoj prijetnji da se ne iznosi prljavi veš, bilo politički, bilo osobni, što bi moglo naštetiti u kampanji. Da se radi o neprimjerenim djelovanjima pokazuje mjesto gdje su se našli’.” (21:42)