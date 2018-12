“Američki otisci prsta su svugdje po zračnom ratu u Jemenu u kojem je u tim napadima ubijeno više od 4.600 civila”, piše New York Times u članku – “Arms Sales to Saudis Leave American Fingerprints on Yemen’s Carnage”, pozivajući se na svjedočenja najmanje desetorice aktuelnih i bivših američkih vojnih dužnosnika.