Opet žustro u Otvorenom: Jelenić će tužiti Hasanbegovića zbog onog što je izjavio u emisiji

U emisiji su gostovali, ministrica kulture Nina Obuljen, bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović, saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac te glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić. Raspravljali su o besmislenoj netemi, koja ne zaslužuje fokus javnosti. Najvažniji dio je sasvim neočekivan za gledatelja, naime da će se složiti s Hasanbegovićem (?!) i ne složiti s Jelenićem. Pogotovo ako čitate transkript i ne gledate ljude.

Hasanbegović: Imamo jedan politički tjednik koji nastupa s elementima subverzije, manipulacije, različitim obavještajnim i paraobavještajnim podacima i sada imamo slučaj da je do gospodina Jelinića došao materijal, za koji tvrdi da je uoči samog objavljivanja egzaktno ustanovio da je falsificiran. Ako je to tako, zašto ste to objavili? Koja je svrha objavljivanja nečega što je lažno. Pa boriti se protiv lažnih vijesti se može jedino njihovim neobjavljivanjem.

Jelinić: Objavili smo vijest jer za nju postoji nedvojben javni interes.

Koji je naš izgovor zašto ovo pratimo? Zanima nas “fenomenološki”. Transkript i emisija HRT.