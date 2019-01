Pavao Pavličić objavio svoju 101. knjigu – ‘Pohvala tijelu’

Pisac Borivoj Radaković dao je intervju Novostima povodom njegove nove predstave ‘Borba i dosada’ o propasti rock & rolla, a pričao je o svačemu, vrlo zanimljivo.

– Avangarda se pretvorila u dosadu, preselila se iz centra u provinciju, rastočila se i umnogome postala reakcionarna. Mnoge parole postale su banalne, obezvrijedile su se i napuštene su

– Sa žaljenjem konstatiram da prizemna narodnjačka kultura svojim motivima i temama zadire u daleko širi društveni plan nego rock and roll. Ih, da narodnjaci imaju ikakvu društvenu svijest

– Stari se prema uzusima, stari se običajno i to me užasava. Kao da se ugledamo u svoje roditelje i stari smo već s 50 godina… Vjerujem da će doći ponovno do sukoba sinova s očevima i ti očevi će biti gore popljuvani nego generacija prije naše