Average monthly rent for an apartment, 2018. (€ per month)

Paris: 2535

London: 2263

Dublin: 2059

Zurich: 1866

Helsinki: 1821

Oslo: 1812

Copenhagen: 1658

Amsterdam: 1531

Stockholm: 1480

Moscow: 1380

Rome: 1242

Madrid: 1112

Vienna: 1105

(UBS)

— The Spectator Index (@spectatorindex) January 2, 2019