Razgovor sa Danijelom Ćukušić, glavnom kandidatkinjom za ravnateljicu splitskog Centra za kulturu

Splitski gradski vijećnici narednog će tjedna odlučivati o novoj ravnateljici Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata. Upravno vijeće Zlatnih vrata predložilo je Danijelu Ćukušić, koja je vršiteljicom dužnosti ravnateljice imenovana krajem siječnja umjesto dosadašnje uspješne nestranačke ravnateljice Tamare Visković. Priča Ćukušić: Političko kadroviranje, mislin šta to znači u ustanovi koja je gradska ustanova, koja već godinama stoji dole, već 90 godina? Znači, šta mislite ono, politika. Ne znan šta bi van odgovorila na to. Ne mislin da je političko kadroviranje, jer vidite da ja nisan, da san ja sasvin slučajno san došla, našla se u toj poziciji. Znači, bivša ravnateljica, odnosno momak koji je predložen, Gradsko vijeće ga nije prihvatilo, na tom istom vijeću nije prihvaćena za v. d. ravnateljicu gospođa Visković, tu se otvorila šansa, odnosno tu je predloženo mene kao v. d. ravnateljicu. Iza toga sada, nakon onoga blaćenja i svega, ja san rekla iden i ja napisat program i iden vidit šta i kako dalje. A kažem, imam svoje reference i smatram da sam sa svojim programom dokazala da se to može, a kažem svi ostavljaju to program i sve ostale reference, a stavljaju tu političku konotaciju. Pogledajte i ostatak, Index