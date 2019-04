Što je to onda ovih nekoliko dana reklo o našem društvu – i najtežem i najdivnijem? Da kada se ovako, s imenom i prezimenom, pojavi dijete kojem pomoć treba, želimo pomoći. No, ne bi li tu energiju trebali usustaviti? Potrebe ima. Bilo da je to rak, leukemija. Bilo da je to Spinraza, lijek potreban desecima djece, bilo da je to neka druga bolest kojoj hrvatska medicina više ne može pomoći – komentira Robert Zuber humanitarnu akciju kojom se pomoglo malenoj Mili Rončević.