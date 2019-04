SpaceX po prvi put prizemljio sve raketne potisnike Falcon Heavyja

Live Science ima zanimljiv tekst o pozadini ovotjednog Muskovog lansiranja velike svemirske rakete. Priča oko testnog leta SpaceX-ovog Falcona Heavy je dvije stvari odjednom: korak bliže mehanizmu za jeftinije komercijalne letove u svemir i – ogromna predstava za javnost. Elon Musk troši ogromnu količinu energije njegujući auru nerd-heroja, a redovito reklamira svoju tvrtku za svemirski transport kao oruđe za koloniziranje Marsa, unatoč ograničenim dokazima o postojanju plana kako bi ljudi preživjeli ondje. Njegova kompanija Tesla reklamira se kao okolišni projekt iako postoje sumnje o stvarnom učinku Tesle na okoliš pa do širih pitanja o tome hoće li prebacivanje s automobila na gorivo na električne aute zaista biti značajan udar na klimatske promjene. Postoji razlog zašto on to radi – ekstremno je profitabilno. Muskov osobni trend neupitno je povećao tržišnu kapitalizaciju Tesle, čak iznad Forda i General Motorsa, iako ima tek djelić njihovog udjela na automobilskom tržištu.