Što bi bilo u slučaju nesreće Hyperloopa

Hyperloop One je po prvi puta uspješno testirao novi način transporta – koncept hyperloopa sadrži levitirajuće vagone koji se nalaze u cijevi s vrlo niskim pritiskom zraka, gotovo u vakuumu, kako bi se minimalizirao otpor zraka. Konačni plan je da se postignu brzine od oko 1000 km/h. Prvi pravi i uspješan test je odrađen u svibnju ove godine u Nevadi. Nije korišten vagon pune veličine, već testna kolica koja sadržavaju sve pogonske elemente, no lakša su i manja od konceptnog vagona. Kolica su putovala oko 5 sekundi te su dostigla brzinu od oko 115 km/h. To je naravno tek desetina željene brzine, no bitnije je da je koncept realno ispitan. Telegram, Futurism