Što će Kinezi tražiti zauzvrat za investicije u Hrvatskoj

Iz zasad nepoznatih razloga došlo je do proširenja hrvatskog sudjelovanja u misiji NATO saveza pa će hrvatski vojnici osim u Litvu ići i u Poljsku, pod zapovjedništvom SAD-a, do kraja 2017. Potez Vlatko Cvrtila smatra tek vojnom vježbom, Jelena Jurišić provokacijom, a Igor Tabak upozorava da će to stajati desetke milijuna kuna. Dnevnik.hr