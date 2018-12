Vesna Pešić o nedavnom javljanju HRT-ovog Dragana Nikolića sa protesta u Beogradu

Iznervirala se ovdašnja vlast zato što je reporter HRT-a procenio da je na protestu poslednje subote šetalo 40.000 duša. Sve što je novinar izgovorio bilo je korektno, ali od Nebojše Stefanovića, mog omiljenog ministra policije, trenutno zaduženog da prebrojava protestante, dobio je teške udarce. Ministar je prvo konstatovao da je izveštavanje HRT sa protesta opozicije u Beogradu predstavljalo “huškanje na nasilje na našim ulicama”. Ni to mu nije bilo dosta, pa je, kako to već biva, morao da stigne i do Jasenovca. Ipak ono što je on izgovorio u svojstvu glavnog protestantskog brojila nije ništa prema zverima iz Informera koje su bukvalno rastrgle “pokatoličenog Srbina” – piše Vesna Pešić za Peščanik. Ovdje je javljanje Nikolića.