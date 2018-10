Internet stvari će promijeniti puno toga, a kućanstva će biti sve umreženija i opremljenija pametnim uređajima. No, to s druge strane, ima posljedice. Jedna je povećana složenost – i pripadajuća zbunjenost korisnika ako nešto pođe po zlu. Druga je nesigurnost, jer ništa spojeno na internet se ne može smatrati potpuno sigurnim. A to je jako ironično, jer znamo da je jedan od glavnih razloga zašto ljudi žele pametne kuće – sa svim pripadajućim nadzorom koji omogućuje tehnologija – povećanje sigurnosti, piše Guardian.