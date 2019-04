Zašto hrvatski developeri postaju e-rezidenti Estonije i u toj zemlji registriraju firme?

Nekoliko stotina hrvatskih građana postali su do sada digitalni rezidenti Estonije. Dobar dio njih učinio je to kako bi u Estoniji, digitalnim putem, bez da fizički uopće posjete tu zemlju, otvorili tvrtku i na taj način izbjegli pokretanje biznisa u birokracijom i parafiskalnim nametima preopterećenoj Hrvatskoj. Na Tech Radaru N1 govore dvojica hrvatskih e-Estonaca o svojim razlozima otvaranja firme tamo i iskustvima. Nije porezna oaza. Vidite da li je to za vas. Bug