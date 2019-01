Zašto je loše da je umijeće čekanja izumrlo

Tehnologija čini društvo učinkovitijim, ali da li je brže uvijek i bolje? Jedna nova knjiga profesor Jason Farman sa sveučilišta Maryland-College Park pod naslovom Delayed Response: The Art of Waiting from the Ancient to the Instant World (Usporeni odgovor: Umijeće čekanja od Antike do Užurbanog svijeta) razmatra blagodati i posljedice sporih reakcija i čekanja. On kaže da brzina može ugušiti inovativnost i kreativnost jer ljudi ne nemaju dovoljno vremena za razmišljanje. World Economic Forum ima intervju s autorom.