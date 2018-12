Žrtvovanje prosinačkih žrtava na oltaru revizionizma

“Tako je, jer je ‘istinska demokracija’ to da svi misle kako misli ministar Crnoja ili Ivo Banac. To je jedina prava istinska, hrvatska, domoljubna paradigma. Svi koji govore drukčije smetaju. Oni koje se ne može zaustaviti su vanjski mediji, ali može se učiniti sve da se uništi medije iznutra. To je put, to je ideja, to je nečija uloga. Bilo je više kandidata za ministra kulture koji su posao mogli odraditi jednako, ali ne bi bili toliko izloženi, ne bi bili toliko napadani kao što je napadan čovjek koji ima takvu biografiju i koji je povezan s najekstremnijim desnim skupinama. Treba slušati što je ministar kulture govorio, što je Karamarko govorio. To su poruke i budućnost kakvu žele vidjeti”, kaže povjesničar Tvrtko Jakovina. Autograf.hr