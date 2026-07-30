Književnost s okusom i mirisom

Suvremena japanska književnost doživljava globalni procvat zahvaljujući dirljivim i iskrenim prikazima usamljenosti, obitelji, identiteta te gastronomije. Tekst donosi pregled 10 popularnih romana dostupnih u našim knjižarama. Kroz distopije, društvene kritike i ugodne priče, autori kao što su Yuzuki (Maslac), Murakami (Kafka na žalu), Kawaguchi (Prije nego što se kava ohladi) i Murata (Žena iz prodavaonice mješovite robe) istražuju univerzalne ljudske emocije. Spajajući hranu, sjećanja i svakodnevicu, ova djela nude savršen bijeg i utjehu čitateljima diljem svijeta. Journal