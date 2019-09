Preoštra slika

Posljednje pripreme za početak emitiranja DVB-T2/HEVC signala u Hrvatskoj sa zemaljskih odašiljača su u tijeku, tako da se HD programi mogu pratiti i putem zemaljskih antena i to iz svih dijelova Hrvatske. “Građanima savjetujemo da kod kupovine novih prijamnika, televizora ili set-top-box-a, obavezno obrate pažnju da ima mogućnost prijema DVB-T2 signala s H.265/HEVC standardom kodiranja. Takvi su već sad dostupni u trgovinama, no još uvijek se nađe i onih koji to nisu i koji su češće na akcijama. Trgovce s druge strane također treba uputiti budući da su oni ti koji najčešće pomažu građanima odabrati pravi uređaj”, kažu u Odašiljačima i vezama. Bug