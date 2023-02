Nema tih para...

Radnici kineske države tvrtke za opskrbu električnom energijom China Three Gorges Corporation (CTG) snimljeni su dok su 19 tona tešku i 75 metara dugu elisu vjetroturbine prevozili na vrh planine kod grada Jinyanga u provinciji Sečuan na jugoistoku Kine. Na videozapisu koji je objavio CTG vidi se da je cesta iznimno opasna, a planina u koju je uklesana prilično strma. Radnicima CTG-a trebaju dva tjedna da jednu elisu dopreme na vrh planine. Tijekom tog puta izloženi su ekstremnoj hladnoći, grmljavinskom nevremenu i snijegu, a mnogi dobiju i visinsku bolest. Jutarnji

