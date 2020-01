Za hrvatski turizam prošla godina bila je najbolja do sada, s gotovo 21 milijunom dolazaka (rast od 5 posto u odnosu na 2018.) i 109 milijuna noćenja (2,4 posto rasta). Ove godine očekuje se 3 do 5 posto veći turistički promet, za to će u promociju Hrvatske biti uloženo oko milijardu 70 milijuna eura. HRT…