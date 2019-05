‘Istrebljenje’ – oku ugodan pucanj u prazno

Natalie Portman je biologinja čiji muž nestaje u misterioznoj ekspediciji. Ona sastavlja tim koji odlazi na područje X, u kojem se dogodila ekološka katastrofa, no ono što nalazi nije ono što je očekivala – trailer. To je sve što dosad znamo o novom SF filmu Annihilation redatelja Alexa Garlanda (iza njega su projekti poput Ex Machina i 28 dana kasnije). Film je inspirirala istoimena knjiga američkog autora Jeffa VanderMeera. Film u kina dolazi u veljači. Slate