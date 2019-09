Kineska misija Chang’e 4, čiji se lander prekjučer spustio na nama nevidljivu stranu Mjeseca, proučavat će krater Von, a opremljena je instrumentima pomoću kojih će znanstvenici moći proučavati i provoditi geološke te biološke eksperimente. Istraživat će površinu Mjeseca, mjeriti zračenje, a postavit će i minijaturni staklenik da bi promatrali kako odabrano voće i povrće – uključujući rajčicu – raste u lunarnom okruženju. Kasnije ove godine na Mjesec bi trebao biti lansiran i modul Chang’e 5 koji će prikupljati uzorke kamenja i stijenja i vratiti ih na Zemlju. Kinezi planiraju poslati i rover na Mars do 2020. godine, poslati misiju na Jupiter do 2029. godine te prvog čovjeka na Mjesec do 2030. godine. Jutarnji / The Engineer…