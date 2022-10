Desetogodišnji Picasso

Andres Valencia učenik je učenik petog razreda osnovne škole iz San Diega, voli slikati, inspiriraju ga Pablo Picasso, Salvador Dalí i Amedeo Modigliani. Dok stvara, voli slušati Beatlese, Jimija Hendrixa i Freddieja Mercuryja. “Andres je bio u svojoj sobi dok sam gledala i slušala vijesti o ratu u Ukrajini“, rekla je umjetnikova majka, Elsa Valencia u jednom intervjuu. „Kad sam ušla u njegovu sobu, vidjela sam malo platno veličine 30 x 22 cm skicirano i obojeno markerom. Pitala sam ga što to slika. Rekao je da je to ‘Invazija Ukrajine‘. Bila sam dirnuta“. Majka mu je zatim ponudila veće platno, a on je to prihvatio i prionuo na posao. Inače Valencia je ušao u povijest prošlog prosinca kad je postao najmlađi umjetnik koji je izlagao na Art Miamiju, gdje je prodao svoju cijelu kolekciju od 17 slika u tri dana po cijenama od 5000 do 20.000 dolara. Poznati kupci njegovih originala su među ostalima: Jordan Belfort, Brooke Shields, Channing Tatum i Sofía Vergara. miss7.24sata