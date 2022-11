Bolesna, a nitko ne zna od čega

Debbie Schwartz (47) ima gubitak sluha, slabovidna je, ima problema s ravnotežom i nema osjećaj u rukama i ispod koljena, potrebna joj je pomoć njegovatelja triput dnevno, a kvaliteta života joj se pogoršava iz dana u dan. Jedna od stvari koja ju najviše frustrira jest da su svih ovih 35 godina liječenja, njezina stanja, iako je uvjerena da su povezana, liječnici promatrali izolirano. Sada, uz pomoć konzultanata u prvoj britanskoj Klinici za sindrome bez imena u Walesu Debbie se nada da će se napokon približiti dijagnosticiranju njezine temeljne bolesti: “Ovo dosad, to su bili različiti timovi koji se drže svoje specijalnosti. Nisu me gledali kao cjelovitu osobu ni moje simptome kao cjelinu. No ova nova klinika učinit će baš to.” Večernji