Nemoj jesti više nego želiš, nemoj željeti više nego što trebaš, nemoj trebati više nego što je razumno, nemoj biti previše razumna oko stvari koje voliš, nemoj ništa voljeti toliko da voliš do smrti, nemoj uništiti ništa što ne možeš zamijeniti, nemoj misliti da se sve može zamijeniti – ovo je tek jedan od četrdeset savjeta za izlete u prirodi koje je popisao časopis Outside (“najbolji savjeti ikad”, kažu 🙂 ) povodom 40. godišnjice izlaženja tog magazina o aktivnostima u prirodi, od ekstremnih do najlakših.